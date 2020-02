Ein Schlafsack als Erinnerungsgeschenk an die ersten Lebenstage

Schwaz – Das Team im Kreißsaal des Schwazer Bezirkskrankenhauses half 2019 insgesamt 708 Babys auf die Welt. Als Erinnerung an die ersten Lebenstage bekommen die Babys jetzt einen Schlafsack. Im Herbst wurde außerdem die Geburtswanne erneuert. Viele Schwangere äußern den Wunsch nach einer Wannengeburt. Das warme Wasser kann helfen, im Geburtsverlauf zu entspannen, auch die Geburt in der Wanne ist möglich. „Bei Risikoschwangerschaften bedarf es dazu aber einer Abklärung, bei schwierigen Geburtsverläufen liegt die Entscheidung dann bei den Ärzten und Hebammen“, erklärt Karin Jeggle-Riha (Leitung Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe). Über 40 Prozent der Geburten im BKH Schwaz werden ausschließlich von Hebammen betreut. Das BKH führte 2006 als erstes Spital in Tirol die „Hebammengeburt“ ein, bei der nur im Bedarfsfall ein Facharzt hinzugerufen wird. (TT)