Transit: Der Landtag stellt die Millionenfrage

„Alpentransitbörse“ heißt die Zauberformel, auf die sich heute der Landtag in einem Allparteienantrag einschwören will. Kurz gesagt: Für jeden Alpenkorridor würde eine Obergrenze an Lkw-Durchfahrtsrechten festgelegt, die erworben und gehandelt werden können. Ist das Kontingent aufgebraucht bzw. der Preis zu teuer – die Ausweichroute lautet Schiene –, so soll die Verlagerung marktwirtschaftlich eingeleitet werden. Der Landtag fordert die türkis-grüne Bundesregierung nunmehr mit einer Stimme auf, bei der EU-Kommission in Richtung Transitbörse Lobbying zu betreiben, sowie innerhalb des EU-Rates „die Umsetzung einer solchen Richtlinie voranzutreiben“. Freilich: Im Bundes-Koalitionspakt ist eine Transitbörse schon verankert. Der Bund ist also schon auf Tiroler Seite – dennoch solle der Antrag ein starkes Signal sein.