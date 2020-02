FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz im TT-Interview: „Werde an Haustüren klopfen“

Michael Schnedlitz: Wir sind mit einem Zerrbild konfrontiert, ausgelöst durch die Ibiza-Clique, von der wir uns getrennt haben. Derzeit bleiben sehr viele Stammwähler zu Hause, weil das Vertrauen beschädigt ist. Knochenarbeit ist gefragt. Ich werde in den nächsten Monaten durch Österreich reisen. Ich werde an Haustüren klopfen – um mit der Bevölkerung auf Augenhöhe in Kontakt zu treten.

Schnedlitz: Wir haben ein Arbeitsübereinkommen auf EU-Ebene. Klubchef Herbert Kickl war in Deutschland und hat ausgelotet, was möglich ist zwischen den Parlamentsklubs. Weil es viele gemeinsame Herausforderungen gibt. Stichwort: Migrationswelle. Da zusammenzuarbeiten, finde ich sehr gut.

Schnedlitz: Zur Sicherungshaft gibt es nichts als Marketing-Sätze. Es wird sie nicht geben. Das lässt sich die Bevölkerung nicht gefallen, die will, dass umgesetzt wird. Die Linie der ÖVP war schon immer nicht gerade. In der Koalition mit uns hat sie versucht, von unserer Linie zu profitieren. Nun versucht sie, von den Grünen zu profitieren.

Schnedlitz: Wir haben über 60.000 Mitglieder. Und wir fragen nicht ab, was die in ihrer Freizeit machen. Das würde ja einen Schritt in Richtung Überwachungsstaat bedeuten. Das will ich nicht.