Kurz-Vertrauter Fleischmann: „Das ist eine Kampfansage“

Wien –Die Medienpolitik ist in der neuen Bundesregierung direkt bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angesiedelt. Unterstützt wird er dabei von seinem Vertrauten Gerald Fleischmann. Sein früherer Pressesprecher (als Staatssekretär und Außenminister) hat also nicht nur Aufgabenbereiche vom früheren türkis-blauen Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal übernommen, er ist auch Kanzlerbeauftragter in Medienfragen. Also eine Art Staatssekretär? Da winkt Fleischmann entschieden ab: „Ich bin kein Politiker. Ich will auch kein Politiker sein. Ich betreue für den Bundeskanzler die Medienagenden“, sagte er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.