MCI-Neubau muss in die Warteschleife

Von Peter Nindler

Innsbruck – Nach der Beschwerde einer Wiener Bietergemeinschaft gegen den wettbewerblichen Dialog für den Neubau des MCI in Innsbruck kommt die einstweilige Verfügung nicht überraschend. „Der Vorwurf einer rechtswidrigen Ausschreibung als solche ist jedenfalls so schwerwiegend, dass die Erlassung einer einstweiligen Verfügung auf jeden Fall notwendig war, um einen bereits eingetretenen oder in Zukunft drohenden Schaden von der Antragstellerin abzuwenden“, begründet das Landesverwaltungsgericht.

Bei den Beschwerdeführern handelt es sich um vier hochrangige Mitglieder der österreichischen Architektenkammer. Sie fechten die Ausschreibung generell und einzeln in zwölf Punkten an. Für sie ist die Wahl des wettbewerblichen Dialogs ein Missbrauch des Verfahrens, um fehlende Vorleistungen des Auftraggebers, insbesondere die fehlende Planung, zumindest in Entwurfsqualität zu ersetzen. Die Architekten wenden sich vor allem gegen den „Totalunternehmer“. Der Sachverhalt wird jetzt in einer mündlichen Verhandlung geklärt. Obwohl das Gericht selbst an einer raschen Entscheidung interessiert ist, dürfte das Verfahren einige Wochen dauern.

Das Zeitkorsett für den MCI-Neubau ist jedoch eng bemessen, schließlich soll im Herbst 2021 der Baustart erfolgen. Er kann nur in der Niedrigwasserphase des Inns realisiert werden, eine monatelange Verzögerung würde eine Verschiebung um ein Jahr bedeuten.

Hinter der Beschwerde wird freilich ein taktisches Manöver vermutet. Seit das Land wegen einer drohenden Kostenexplosion beim Erstprojekt im Vorjahr die Reißleine gezogen hat, reißt die Kritik der Architekten nicht ab.

Irritiert zeigt sich der Präsident des europäischen Architektenrats und frühere Präsident der österreichischen Architektenkammer, Georg Pendl. „Nun gibt es neue Vergabeverfahren, etwas komplizierter.“ Er will keine Schuldzuweisungen treffen, es macht aus Pendls Sicht deshalb auch wenig Sinn, in solchen Fällen zu Rechtsmitteln zu greifen. Zumal durch Kollegen, welche mit dem Geschehen keinen ursprünglichen Zusammenhang hätten, wie er in einer Stellungnahme an die TT schreibt.