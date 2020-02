Politik kämpft für faire Preise für die Bauern

Wien – In Deutschland wehren sich Bauern gegen Dumpingpreise im Supermarkt und die Einkaufsmacht der großen Supermarktketten. Die Proteste mit oft Hunderten Traktoren waren derart vehement, dass Kanzlerin Angela Merkel Anfang der Woche Vertreter der Handelsketten zu fairen Bedingungen für die Bauern mahnte. In Österreich werden diese Entwicklungen genau beobachtet. „Unsere Bäuerinnen und Bauern stehen unter enormem Druck. Sie liefern 365 Tage im Jahr Lebensmittel in Top-Qualität und müssen im Wettbewerb der internationalen Billigstproduktion von Agrarkonzernen bestehen. Daher begrüßen und unterstützen wir die Initiativen der deutschen Bundeskanzlerin“, sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).