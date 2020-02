UNO: Libysche Konfliktparteien zu Waffenstillstand bereit

Die libyschen Konfliktparteien haben sich nach UNO-Angaben grundsätzlich zu einem Waffenstillstand in dem Krisenstaat bereit erklärt. Sie hätten sich bei ihren Verhandlungen in Genf darauf geeinigt, die brüchige Waffenruhe zu einem „dauerhaften Waffenstillstand“ zu machen, sagte der UNO-Sondergesandte Ghassan Salamé am Dienstag. Bei den Gesprächen sollten nun die Einzelheiten vereinbart werden.

In Genf verhandeln seit Montag fünf Offiziere der von der UNO anerkannten Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj und ebenso viele Militärangehörige von General Khalifa Haftars Truppen. Dabei gebe es einen „echten Willen“ der Konfliktparteien, „sich zusammenzusetzen und zusammen mit den Verhandlungen zu beginnen“, sagte Salamé. Bisher habe es aber keine direkten Gespräche zwischen den beiden Seiten gegeben.

Salamé zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass sich die Vertreter der Einheitsregierung und Haftars künftig gemeinsam an einen Tisch setzen würden. Auch bei der Libyen-Konferenz in Berlin am 19. Jänner hatten die beiden Konfliktparteien noch nicht an einem Tisch gesessen.

Salamé kündigte an, dass sich die Konfliktparteien am Sonntag zu weiteren Gesprächen treffen sollten. Im Mittelpunkt der Gespräche stünden dann Wirtschaftsthemen. Salamé rief die internationale Gemeinschaft erneut dazu auf, die Aufhebung der von Haftars Truppen verhängten Öl-Blockade zu unterstützen und die Verbreitung von Waffen sowie Miliz-Kämpfern zu verhindern.

In Berlin hatten sich mehr als zehn Staaten darauf geeinigt, sich dafür einzusetzen, dass die brüchige Waffenruhe in Libyen in einen dauerhaften Waffenstillstand übergeht. Dazu hatten sich die Staaten unter anderem verpflichtet, die libyschen Konfliktparteien nicht weiter zu unterstützen und das Waffenembargo einzuhalten. Ungeachtet der Beschlüsse der Konferenz wurden danach laut UNO weiter Waffen in das Bürgerkriegsland geliefert.

Ende Jänner hatte Salamé vor dem UNO-Sicherheitsrat gewarnt, ausländische Mächte mischten sich weiter massiv in den Libyen-Konflikt ein und rüsteten die dortigen Parteien weiter auf. Er warnte vor einer „noch gefährlicheren“ Verschärfung der Lage in dem nordafrikanischen Krisenstaat, wenn die Beschlüsse von Berlin nicht umgesetzt würden.

Russland wird vorgeworfen, in dem Konflikt Haftar zu unterstützen. Experten zufolge sollen hunderte russische Söldner an Haftars Seite kämpfen. Außer von Russland wird Haftar unter anderem auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten militärisch unterstützt.