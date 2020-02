Tiroler Unternehmen freut sich über Zuwächse: Wedl-Gruppe legt auf 537 Millionen zu

Mils – Die Wedl-Gruppe mit Zentrale in Mils bei Hall schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Plus von 3,7 Prozent von 517,5 auf 536,8 Mio. Euro ab. Der Gastro-Großhandel sei mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent auf 352,9 Mio. Euro in den Märkten Deutschland, Österreich und Italien sehr erfolgreich gewesen, sagt das Mitglied der Geschäftsführung und Unternehmenssprecher Lorenz Wedl. „Nach dem äußerst schneereichen Start und den damit verbundenen mäßigen Tourismuszahlen im Westen Österreichs zu Jahresbeginn entwickelten sich die Umsätze im Sommer und Herbst sehr zufriedenstellend.“

Das Plus von 3,8 Prozent in der Zustellung bestätige zudem die wichtigen Investitionen in die Logistikprozesse sowie die Erneuerung und Erweiterung der Fahrzeug-Flotte im letzten Jahr. Erfreulich sei mit einem Plus von 14 Prozent auch die Entwicklung im Online-Bereich gewesen. Die laufende Weiterentwicklung des Webshops von einer reinen Bestellplattform hin zum Kundenportal werde man daher weiter forcieren.