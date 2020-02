Abschlussgala in Wien: Pflegerin mit Herz kommt aus Kirchdorf

Kirchdorf i. T. – Im Rahmen einer Abschlussgala in Wien wurden kürzlich die „Pflegerinnen oder Pfleger mit Herz“ des Jahres 2019 für ihr herausragendes Engagement gewürdigt. Bis einschließlich 22. November 2019 konnte jeder, der im Pflegebereich tätig ist, als „Pflegerin oder Pfleger mit Herz“ 2019 nominiert werden. Anfang Dezember wählte die Jury, bestehend aus den Initiatoren, Förderern und größten österreichischen Organisationen, pro Bundesland jeweils drei Gewinner aus. Unter ihnen Sylvia Heidinger aus Kirchdorf.

Das Ehepaar Heidinger hatte damals ein Hotel gepachtet, doch mit einem pflegebedürftigen Mann und einem kleinen Kind sah sich Sylvia nicht mehr in der Lage, das Hotel weiterzuführen. Dafür fand sie eine Anstellung beim Furtherwirt in Kirchdorf, wo sie seit nunmehr 20 Jahren als Chefrezeptionistin tätig ist.

Einerseits brauchte sie das Geld, um wirtschaftlich überleben zu können, andererseits war es aber auch nötig, immer wieder etwas Abstand nehmen zu können. Halbtägig arbeitete sie, seit Kurzem aber ist sie in Altersteilzeit und nur mehr an drei Tagen in der Woche tätig. Damit neben der Betreuung des Mannes überhaupt eine Arbeit ausgeführt werden kann, braucht es auch einen verständnisvollen Arbeitgeber.