Mühlauer Brücke bis Herzog-Otto-Ufer: Baustellen haben in Innsbruck wieder Saison

Von Marco Witting

Innsbruck – Eine Stadt ohne Baustellen? Irgendwie auch undenkbar. Schließlich müssen Straßen und Leitungen erneuert werden, die (Bau-)Wirtschaft braucht Aufträge. Auf der anderen Seite stehen Anrainer und Autofahrer, die sich mehr oder weniger über die Baustellen und deren Folgen beklagen. 2020 wird es in Innsbruck wieder – wie jedes Jahr – über 50 Großbaustellen geben. Heuer verteilen sie sich über das ganze Stadtgebiet – insgesamt 37 Millionen Euro werden investiert. Das eine oder andere Nadelöhr ist aber schon absehbar. So wie die hochroten Köpfe von staugeplagten Autofahrern.

Politisch verantwortlich für den Tiefbau ist Vize-Bürgermeisterin Uschi Schwarzl (Grüne). Sie bringt Jahr für Jahr die beteiligten Unternehmen zur gemeinsamen Präsentation des Baustellenprogramms vor die Presse und betont dort stets: „Wir können schon stolz sein, dass wir in einer Stadt leben, wo die Infrastruktur laufend ausgebaut und erneuert wird.“ Dem Baustellenmanagement der Stadt gibt Schwarzl ein „Sehr gut“ und insgesamt sei auch das abgelaufene – in der Innenstadt sehr intensive – Baujahr gut gelaufen. IKB-Chef Helmuth Müller sieht das ähnlich und verweist auf die enormen Summen, die man seitens der Kommunalbetriebe in den vergangenen fünf Jahren investiert hat. „Das waren über 230 Millionen und die kommenden fünf Jahre werden es noch einmal zwischen 200 und 220 Millionen Euro werden.“ Baustellen, so sagt Müller, hätten im Endeffekt auch mit „Lebensqualität“ zu tun. Nachsatz: „Unser Schicksal ist es eben, dass man uns erst dann bemerkt, wenn etwas nicht funktioniert.“

Am deutlichsten spüren werden die Autofahrer die Kanalarbeiten im Bereich der Herzog-Otto-Straße/Badgasse. Hier bleibt nur ein Fahrstreifen frei – zwischen Ottoburg und der Karl-Kapferer-Straße wird man den Bereich nur erschwert passieren können. Es wird hier vom 17. Februar bis Ende Mai eine Ampelregelung geben. Da sind Staus vorprogrammiert. Empfohlen wird eine großräumige Umleitung – für den Durchzugsverkehr über die Grenobler Brücke und den Südring. Wer von der Autobahn kommt, soll laut Stadt bei Innsbruck Mitte abfahren, um in die Innenstadt zu kommen. Denn der zweite wichtige Knackpunkt ist die Baustelle an der Mühlauer Brücke.

Nachdem 2019 hier die Korrosionschutzarbeiten gemacht wurden, geht es jetzt an die Verschleißteile. „Neben der Erneuerung des Fahrbahnbelags und der Brückenabdichtung werden auch die beiden Gehwege erneuert bzw. ein kombinierter Geh- und Radweg errichtet“, sagt Walter Zimmeter, Amtsvorstand für Tiefbau in der Stadt. In drei Bauabschnitten wird gearbeitet, damit jeweils mindestens eine der beiden Fahrspuren stadtein- und auswärts zur Verfügung steht. Die Arbeiten dauern bis September an. Zimmeter weist auf den enormen Wert des städtischen Straßennetzes hin. Für die heuer erstmals notwendige Vermögens­auflistung der Stadt wurde der Wert der Straßen mit über 622 Millionen Euro beziffert.

Ab 9. März werden in Pradl Fernwärme- und Wasserleitungen verlegt. Davon werden gleich mehrere Straßenzüge betroffen sein. Los geht es im Bereich der Gumppstraße/Türingstraße. Die Arbeiten werden insgesamt erst im Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Weitere Großprojekte sind die Gasleitung zwischen Völs und Innsbruck, eine Stützmauersanierung bei Innsbruck Süd und der geplante Bau der S-Bahn-Haltestelle Messe.

Im kommenden Jahr steht dann in der Altstadt die Großbaustelle an, die man bekanntlich um ein Jahr nach hinten verschoben hat. „Wir sind hier in der Endphase der Gespräche mit den Anrainern. Dabei geht es um Arbeits- und Bauzeiten“, sagt IKB-Chef Müller. „Die Baustellen heuer werden nicht die letzten sein.“