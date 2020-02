GR-Wahlen: ÖVP kontert Vorwürfen von Listenchef in Amstetten

Nach den Vorwürfen eines Listenchefs in Amstetten gegen die ÖVP hinsichtlich Bezahlung im Zusammenhang mit der Gemeinderatswahl vom 26. Jänner hat die Partei am Dienstag juristische Maßnahmen ergriffen. „Um unseren guten Ruf zu schützen“, so Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, sei „ein Schreiben unseres Anwaltes mit der Aufforderung zur Unterlassung“ versendet worden.