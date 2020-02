Chaotischer Start für Demokraten bei US-Vorwahlen

Die Partei will die Ergebnisse im Laufe des Dienstags veröffentlichen. Der Chef der Demokraten in Iowa, Troy Price, sagte in einer kurzen Telefonschaltung mit Journalisten um 1.00 Uhr in der Nacht (Ortszeit/8.00 Uhr MEZ) am Dienstag, die Ergebnisse würden „später am Tag“ bekanntgegeben. Die Stimmen würden per Hand überprüft. Price legte auf, ohne Fragen zu beantworten. Die Partei ist wegen der Verzögerung der Ergebnisse harsch in den Medien kritisiert worden. Sie hatte die Verzögerung zuvor mit Qualitätskontrollen begründet.