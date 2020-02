Australian-Open-Finalist Dominic Thiem ist Dienstagmittag nach rund zwei Monaten im Ausland nach Österreich zurückgekehrt. Österreichs Tennis-Star hat für das ATP-Turnier nächste Woche in Buenos Aires abgesagt, am Donnerstag nächster Woche (13. Februar) geht es zum ATP500-Sand-Event in Rio de Janeiro. Beim Davis Cup am 6./.7 März in Premstätten bei Graz gegen Uruguay wird Thiem nicht dabei sein.