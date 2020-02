Ehemann nach Bluttat in der Obersteiermark festgenommen

In der Obersteiermark ist es am Dienstag zu einer Bluttat gekommen. Eine Frau wurde offenbar im Zuge eines Streits in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im obersteirischen Trieben (Bezirk Liezen) getötet. Der Ehemann wurde von der Polizei festgenommen. Identität und Hintergründe waren vorerst noch nicht geklärt, sagte ein Polizist zur APA. Die Befragungen dauerten am Nachmittag an.