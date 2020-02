14 Kinder sterben bei Massenandrang in Schule in Kenia

In Kenia sind mindestens 14 Schüler und Schülerinnen bei einem Massenandrang in einer Volksschule gestorben. Zudem seien bei dem Vorfall in der Schule in Kakamega im Westen Kenias 39 Kinder verletzt worden, sagte Dickson Rayori, ein Sprecher der Bezirksregierung am Dienstag. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.