Grazer attackiert Frau mit Messer: Lebensgefährlich verletzt

Ein 27-jähriger Mann aus Graz hat am Dienstag zu Mittag eine Frau (33) auf offener Straße im Bezirk St. Peter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Passanten alarmierten laut einem Polizeisprecher die Einsatzkräfte, der Mann wurde festgenommen. Die Einvernahmen des mutmaßlichen Täters gestalteten sich laut Polizei „zäh“. Die Frau wurde in das LKH Graz eingeliefert und dort notoperiert.

Ein Motiv konnten die Ermittler bisher nicht festmachen, es könnte sein, dass der 27-Jährige das Opfer zufällig ausgewählt hat. Es konnte nicht ermittelt werden, ob der Angreifer zur Frau in irgendeiner Beziehung gestanden sein könnte.

Zu der Bluttat war es in der St. Peter-Hauptstraße gekommen. Die Frau wurde im LKH Graz notoperiert, sie schwebte am späten Nachmittag nach Auskunft der Polizei nach wie vor in Lebensgefahr. Sie soll Mutter zweier Kinder sein.