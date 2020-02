Vier Play-off-Duelle unter ganz klaren Vorzeichen

Die Eishockey-Landesligisten fiebern der mit dem heutigen Play-off-Auftakt beginnenden heißen Saison-Phase entgegen. Die erhöhte Körpertemperatur einiger Silz-Bulls-Akteure hatte damit allerdings wenig zu tun. Eine Grippewelle fesselte zuletzt zahlreiche Leistungsträger der Oberländer ans Bett. Der übrig gebliebene (kleine) Rest ging am Dienstag in der abschließenden Begegnung des Grunddurchgangs bei den Kufsteiner Drachen mit 1:27 (!) unter. „Aufgrund der personellen Situation möchte ich dieses Spiel nicht überbewerten“, betont Silz-Coach Tobias Stocker.

Im heutigen ersten Viertelfinal-Spiel (Best-of-three) gegen Kundl (19.30 Uhr) soll ein Großteil der ausgefallenen Spieler wieder auflaufen. „Wir sind Außenseiter“, verweist Stocker auch auf ehemalige EBEL-Profis (u. a. Daniel Mitterdorfer, Fabio Schramm) in den Reihen des Grunddurchgangs-Vierten, der es im vergangenen Jahr bis ins Finale der Elite-Liga geschafft hat.

Die Favoritenfrage dürfte auch in den anderen drei Viertelfinal-Duellen wenig Interpretationsspielraum zulassen. Ein Torfestival könnte heute in Wattens (19.30) anstehen. Dort trifft der letztjährige Elite-Liga-Meister auf Mils (6.). In den beiden bisherigen Saisonduellen fielen insgesamt 34 Treffer.