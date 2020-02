Austria verlieh Stürmer Turgeman an Wisla Krakau

Die Wiener Austria hat Stürmer Alon Turgeman an den polnischen Erstligisten Wisla Krakau abgegeben. Der Israeli wechselt vorerst leihweise bis Saisonende, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab. Turgeman kam bei der Austria in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen nur auf neun Pflichtspiel-Einsätze. Sein Vertrag bei den Wienern läuft noch bis Sommer 2021.