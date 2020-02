Frölunda gewinnt zum vierten Mal Champions Hockey League

Die Frölunda Indians haben ihren Titel in der Champions Hockey League verteidigt. Der Club aus Göteborg setzte sich am Dienstag im Finale beim Mountfield HK aus der tschechischen Stadt Hradec Kralove mit 3:1 durch. Für Frölunda ist es in der Champions League des europäischen Eishockeys der vierte Titelgewinn in den vergangenen fünf Jahren.