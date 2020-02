25 Jahre nach Attentat in Oberwart - Gedenken an die Opfer

In Oberwart hat am Dienstagabend eine Gedenkfeier für die Opfer des in der Nacht auf den 5. Februar 1995 verübten Rohrbomben-Attentats stattgefunden. In der Europäischen Mittelschule wurde zunächst an die vier getöteten Roma erinnert, anschließend folgten ein Gedenkmarsch und eine Kranzniederlegung beim Mahnmal des Attentats.