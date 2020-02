FH-Studierende auf der Suche nach Abwärme im Ortsgebiet von St. Johann

Im ersten Teil des Praxis­projekts ging es unter anderem um die Entwicklung einer Methodik zur Identifizierung dieser Quellen. Doch im ersten Anlauf war es für die Studierenden gar nicht so einfach, an Firmen­adressen heranzukommen. Beim Landesgericht wurden die jungen Burschen dann schließlich fündig: Insgesamt 335 Firmen sind in St. Johann ansässig.