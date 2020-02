Baustellen der Königsklasse

Das Wort „Anker“ verbinden viele mit angenehmen Erinnerungen an Boote, die bei Sonnenschein sanft auf Wellen dümpeln. Hört Georg Lenk den Begriff, weicht ein wenig Farbe aus dem Gesicht des Hoteliers: „Anker? Mein Gott. Das erinnert mich an Juni 2019. An Matsch, Regen, Stress und die 16 Meter hohe Stützmauer auf unserer Baustelle.“ Schon zu Beginn der Arbeiten am Hotel „Die Alpbacherin“ nagte das Projekt an Lenks Nerven: „Weil die geplanten neun Meter langen Stahl-Anker die Mauer auf dem feuchten Untergrund nicht zur Genüge fixierten, mussten wir 18-Meter-Anker einziehen.“