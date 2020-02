Maler und Bildhauer Anton Christian: „Kunst muss sinnlich sein“

Natters – Dickicht, tiefe Dunkelheit. Äste knacken unter den Schuhen, Raben deuten mit argwöhnischem Blick Unheilvolles an. Schemenhaft erkennbar taucht ein Mensch auf, dem das Blut in Strömen am Körper herabfließt. Unerwartet lenkt ein starker Händedruck von dem Verletzten ab, der in Wirklichkeit nur farbenprächtig auf der Leinwand existiert. Der Maler und Bildhauer Anton Christian steht nun vor seinem Gemälde und grüßt mit wachem Blick.