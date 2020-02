Überquerung der Holzgauer Hängebrücke bleibt kostenlos, aber ...

Von Helmut Mittermayr

Holzgau – Im Außerfern gibt es gleich fünf Fußgängerhängebrücken. In Forchach über den Lech, in Namlos über den Namlosbach zur leichteren Annäherung an Fallerschein abseits der im Sommer viel befahrenen Straße, in Kaisers wurde eine im Zuge eines Rundwanderwegs mit Steeg als so genannte „Lechschleife“ des Lechwegs errichtet und in Reutte wälzen sich die Massen über die Highline 179. Die Holzgauer Hängebrücke über das Höhenbachtal wurde 2012 noch vor Reutte eröffnet.

Gutes Geld verdient wird bisher aber nur auf der Highline, wo ganz im Gegensatz zur ursprünglichen Skepsis der Bevölkerung inzwischen alle 32.000 Außerferner gerne als Investor mit im Boot gewesen wären. Hunderttausende Ehrenberg-Besucher im Jahr bei acht Euro Eintritt zur Highline – das lässt bei so manchem Stammtisch das gute alte Kopfrechnen wiederauferstehen. Auch in Holzgau wurde darüber nachgedacht, ob die Gemeinde an der Brücke einen Obolus für die Benützung einheben sollte. Die Lechtaler werden dies nicht tun, weiß Bürgermeister Günter Blaas. „Wir haben natürlich schon darüber gesprochen. Die Gemeinde hat durch die Wartung ja auch Aufwendungen, der Übertritt über das Höhenbachtal wird aber weiterhin kostenlos bleiben.“ Erstens sei die Gemeinde Holzgau als Bauträger aufgetreten und dadurch die Brücke teils mit öffentlichen Mitteln finanziert worden, andererseits wären große Investitionen zum Kassieren notwendig und eine zusätzliche Wertschöpfung für die Gemeinde mache sich durch die gestiegenen Nächtigungen und zahlreiche Tagestouristen auch so bemerkbar.

Aber auch ohne Bezahlschranke könnte die Kommune in absehbarer Zeit Einnahmen durch die Hängebrücke lukrieren können. Seit zwei Jahren läuft nämlich in Holzgau das Großprojekt Verbauung Höhenbach, das Hochwasser- und Muren­ereignissen vorbeugen soll. Die Schutzverbauungen ziehen sich mitten durch den Ort. Bisher war man mit einem blauen Auge davongekommen, nun wird mit Hochdruck an der Verwirklichung gearbeitet. Nach der endgültigen Fertigstellung wird auch eine neue Parkfläche im Ort neben dem Höhenbach geschaffen sein. Das Zauberwort heißt möglicherweise Parkraumbewirtschaftung. Wer dann mit einem Fahrzeug anreist, um die Hängebrücke zu überschreiten, könnte einen gewissen Obolus fürs Parken zu entrichten haben.