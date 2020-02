Krankenkasse unterstützt Arzt-Suche in Landeck

Landeck – Wie berichtet, kommt es heute wegen der seit Monaten ausgeschriebenen Kassenarztstellen für Landeck zum informellen Austausch der Entscheidungsträger. Stadtchef Wolfgang Jörg hat u. a. LR Bernhard Tilg, Ärztekammerdirektor Günter Atzl sowie ÖGK-Landesstellenleiter Arno Melitopulos-Daum eingeladen. Gestern gab es dazu ein Statement der Österreichischen Gesundheitskasse Tirol (ÖGK). „Wir wissen, wie wichtig die Gesundheitsversorgung der Menschen in ihrer Wohnumgebung ist“, erklärte Melitopulos-Daum. Man unterstütze die Initiative des Bürgermeisters. Um Versorgungslücken zu schließen, „wird es Bemühungen von Land, Ärztekammer und KH Zams brauchen“, so der Landesstellenleiter. Die ÖGK habe ein Paket geschnürt, um die hausärztliche Versorgung am Land zu stärken. (hwe)