Zillertaler Blasmusiker lösen neuerlich Blechlawine aus

Zahlen wie diese wurden bei der Generalversammlung des Zillertaler Blasmusikverbandes in Uderns präsentiert. Zudem riefen Obmann Franz Hauser und sein Team die Höhepunkte des abgelaufenen Vereinsjahres in Erinnerung – wie das Jubiläumskonzert des Bezirksblas­orchesters am 26. Oktober im Europahaus, an dem 55 Musikanten aus 13 Musikkapellen teilnahmen.

Ein weiterer Höhepunkt und auch eine große Herausforderung war das 1. Blasmusik-Festival, die „Blechlawine“ in Mayrhofen. Mit ca. 5800 Eintritten in vier Tagen war der Auftakt für das erste gemeinsame Fest des ganzen BMV Zillertal zufriedenstellend. „Alle Musikkapellen haben in verschiedenen Funktionen mitgeholfen, um dieses Fest zu einem guten Erfolg zu führen, der sich auch finanziell ausgezahlt hat: Der Gewinn konnte auf die Musikkapellen nach ihren teilnehmenden Helfern aufgeteilt werden“, erklärt Franz Hauser. Die Vorbereitungen für die „Blechlawine 2020“, die vom 21. bis 24. Mai 2020 am Christi-Himmelfahrts-Wochenende wieder stattfinden wird, laufen schon auf Hochtouren. Gerhard Meister hat als musikalischer Leiter bereits wieder ein Programm mit über 40 Musikgruppen zusammengestellt. Als ein weiterer Höhepunkt wird das Bezirksmusikfest in Stumm am 28. Juni gesehen – mit „Musik in Bewegung“ inkl. Marschbewertung und erstmals wieder mit drei Kurz-Konzerten von Musikkapellen.