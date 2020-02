Preisexplosion durch Anleger und Airbnb: Politik tritt auf der Stelle

Von Peter Nindler

Innsbruck – Ob Leerstandserhebung oder Maßnahmen gegen die Spekulation mit Wohnungen: Das Land Tirol wird stets von der bitteren Realität eingeholt. Denn Wohnungen werden vor allem in der Landeshauptstadt immer mehr vergoldet, bestes Beispiel dafür ist der Pema-2-Turm. Aktuell gibt es dort mehr als 20 Wohnungen als so genannte Anlegerobjekte zu einem Quadratmeterpreis von 9000 Euro.

173 Wohnungen wurden in dem Gebäude errichtet, junges Wohnen haben die Projektbetreiber der Stadt Innsbruck versprochen. Die jüngsten Wohnungsverkäufe erfolgten jedoch vorwiegend an Personen, die keinen Wohnsitz in Innsbruck haben. Zugleich werden immer mehr Einheiten über die Online-Buchungsplattform Airbnb angeboten. Sogar professionell. Das will das Land mit zahlreichen Maßnahmenpaketen verhindern.

Gestern tagte im Land erstmals eine Arbeitsgruppe, die sich auch mit einem regionalen Zweitwohnsitzverbot sowie Maßnahmen gegen Investorenmodelle im Tourismus befasst.

Um die Mobilisierung des Wohnungsleerstandes in Innsbruck drehte sich außerdem ein Großteil der Fragestunde im Landtag. Wohn-Landesrätin Beate Palfrader (VP) bekräftigte den TT-Bericht, wonach Stadt wie Land derzeit mit rechtlichen (Datenschutz-)Hürden zu kämpfen hätten. Laut interner Hochrechnung auf Basis einer Vorstudie sei Ende 2018 von 2031 leerstehenden Wohnungen auszugehen gewesen. Eine bessere Datenlage verhindere nicht nur der Zugriff des Landes auf das Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt, sondern auch „dessen schlechter Zustand“. Einen möglichen Mobilisierungseffekt sieht Palfrader in einer Novelle des Mietrechtsgesetzes, den anderen in Form einer Leerstandsabgabe. Letztere dürfe rechtlich keinen Lenkungseffekt haben. Gemeinde-LR Johannes Tratter (VP) sieht bereits in einem besseren Vollzug des Melderegistergesetzes einen Hebel, zudem müsse das Land zuerst definieren, welche Art des Leerstandes man hintanhalten wolle.

Immobilien als Kapitalanlage treiben Wohnpreise in Höhe

Für Freizeitwohnsitze in Tirol wird es künftig mehr Kontrollmöglichkeiten geben, die Vermietung von Wohnungen über Online-Buchungsplattformen bewilligungspflichtig. Vorweg ist eine solche Vermietung im Wohngebiet unzulässig. Die dafür notwendigen gesetzlichen Änderungen hat der Tiroler Landtag gestern beschlossen. Die Realität sieht derzeit für die Politik jedoch trist aus. Zwar kann das Land auf eine gut dotierte Wohnbauförderung mit jährlich 320 Millionen Euro zurückgreifen, doch preisdämpfend wirkt das nicht. Vor allem im Tiroler Zentralraum sind günstige Grundstücke rar, in der Landeshauptstadt Innsbruck blüht zudem die Spekulation mit Wohnungen.

Bereits in den vergangenen Monaten sorgte der Pema-2-Turm mit 173 Wohnungen für Debatten. Er ist zwischenzeitlich zu einem Paradies für Immobilienunternehmen und Anleger geworden. Die jüngsten Wohnungsverkäufe lassen diesen Schluss zu. Die Wohnungen werden vor allem zum Zweck der Geldanlage angeboten, mehr als 20 auf Immobilienplattformen aktuell so beworben.

Doch nicht nur im Pema-2-Turm sind Anlegerobjekte heiß begehrt, gezielt errichten Bauträger Wohnanlagen nur für diesen Zweck. Der Grundstückspreis spielt dabei keine Rolle. Für Bauland werden in Innsbruck von privaten Wohnbauunternehmen bereits 5000 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch gelegt; astronomische Summen jenseits der anrechenbaren Kosten für die Wohnbauförderung. Deshalb haben die gemeinnützigen Bauvereinigungen in Innsbruck am Grundstücksmarkt keine Chance mehr. Neben den Grundpreisen werden dadurch generell die Wohnungskosten in die Höhe getrieben. Derzeit zahlt man für eine Wohnung am privaten Markt um 2200 Euro pro Quadratmeter mehr als noch vor acht Jahren.

Gezielt sind heimische Immobilieninvestoren auch auf der Suche nach Wohnungen in älteren Anlagen. Darüber hinaus entzieht die touristische Vermietung über Online-Buchungsplattformen wie Airbnb der Bevölkerung und den Tausenden Studierenden in Innsbruck ebenfalls Wohnraum. Mit „Luxurious Mountain View Apartments“ wird Airbnb etwa im Pema-2-Turm beworben, die Vermietung von Gästezimmern ist dort beliebt. Man darf gespannt sein, ob sie dafür bereits registriert sind bzw. künftig ein Ansuchen zur Bewilligung gestellt wird.

Eine andere Variante, die Schule macht: Wohnungen in der Landeshauptstadt werden nicht nur für die touristische Beherbergung gekauft, sondern speziell dafür angemietet und über Airbnb als Gästezimmer angepriesen. Insgesamt weist Airbnb täglich rund 1200 bis 1500 Angebote aus.