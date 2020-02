Sektorales Fahrverbot: Jubel wäre noch zu früh

Wieso ausgerechnet die Jänner-Zahlen über den Brenner mit Spannung erwartet wurden? Weil mit 1. Jänner das neue, verschärfte sektorale Fahrverbot (mehr Verbotsgüter; Ausnahme nur noch für modernste Lkw) in Kraft getreten ist. Dieses soll schließlich helfen, die rund 2,5 Mio. Lkw, die 2019 den Brennerkorridor durchfuhren, bestenfalls zu reduzieren, zumindest aber nicht weiter anwachsen zu lassen. Tatsache ist, wie nun der TT vorliegende Zahlen von der Asfinag-Hauptmautstelle auf der Brennerautobahn bei Schönberg belegen, dass im Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um exakt 4323 Lkw weniger gezählt wurden (Gesamt: 195.016 Lkw der in den Transitverkehr fallenden Mautkategorie 4). Das ist ein Rückgang von knapp über zwei Prozent. Zum Vergleich: Das erste sektorale Fahrverbot war am 1. November 2016 verordnet worden. Trotzdem stieg der Lkw-Transit damals in diesem Monat im Jahresvergleich um gut 20.000 Fahrten an. Jedoch gab es bereits im Jänner-Vergleich 2018/19 einen Schwerverkehr-Rückgang um gut 1,75 Prozent. Umso mehr will das Land vorerst das erste Quartal 2020 abwarten, um beurteilen zu können, ob die Verschärfung des „Sektoralen“ die gewünschte Wirkung dauerhaft entfalten kann. Ein Monat sei wenig aussagekräftig – man müsse auch das Gesamtverkehrsaufkommen im selben Zeitraum auf den Alpentransversalen anschauen, heißt es.