Pflege-Protestmarsch in Innsbruck, Landtag wird um 1,5 Mio. Euro renoviert

Der Umbau des Landtagssitzungssaals nimmt jetzt konkrete Formen an. Nach der Landtagssitzung im Juli soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden, die Fertigstellung ist für Ende September geplant. Im Oktober könnten die Abgeordneten dann wieder in den runderneuerten Sitzungssaal einziehen. In den nächsten Wochen wird die Detailplanung erfolgen, die Bestuhlung und die Beleuchtung sind noch offen. Die Kostenschätzung für den Umbau beträgt 1,5 Millionen Euro.

Für die Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gingen gestern Beschäftigte aus dem Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich in Innsbruck auf die Straße. Laut ÖGB-Angaben wuchs die Demonstration auf gut 450 Teilnehmer an. Wie berichtet, stocken die Kollektivvertragsverhandlungen der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ). In diesem Kollektivvertrag befinden sich beispielsweise auch die Mitarbeiter der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD). „Das Geld für die Finanzierung ist da, es ist nur falsch verteilt. Es darf nicht bei den Schwächeren der Gesellschaft gespart werden. Wir sind streikbereit“, gab sich ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth kampfbereit. Kommenden Montag hätten die Arbeitgeber noch eine letzte Chance einzulenken, so Wohlgemuth. Für die Gewerkschaft konterkariere die Haltung der Arbeitgeber auch die politische Forderung nach Aufwertung des Pflegeberufs angesichts des akuten Personalmangels.

Mit Beschluss des Tiroler Landtages wurde gestern das SchülerInnenparlament gesetzlich verankert. Selbiges tagte bereits seit einigen Jahren im Plenarsaal des Landtags, jedoch ohne gesetzliche Grundlage. Ein dringlicher Allparteienantrag gab den Weg für eine Änderung und Implementierung des Schülerparlaments in die Geschäftsordnung des Landtages frei. Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (VP) zeigt sich überzeugt, dass damit nicht nur die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen stärker werde, sondern dass auch die Beschlüsse des Schülerparlaments an Tragweite gewinnen werden.

Mit 14 Fristsetzungsanträgen war die Liste Fritz in die gestrige Landtagssitzung gestartet. Dabei handelte es sich um Anliegen, die bis dato von der schwarz-grünen Mehrheit unerledigt geblieben sind. Fünf dieser Anträge haben nun doch eine Mehrheit für eine künftige Behandlung gefunden. Darunter jener zu Pflegeplätzen für junge Menschen oder aber die Forderung nach freiem Eintritt in Landesmuseen an zumindest einem Sonntag im Monat. (pn, mami)