St. Pölten will nach Einkaufstour nichts vom Abstieg wissen

„Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, wird er morgen fix zu uns stoßen“, sagte Andreas Blumauer, der Generalmanager des SKN. Schmidt wäre mit der Einkaufstour zufrieden: „Nach so einer Transfersperre kann man nicht sofort alles ausgleichen. Wir haben viele Spieler geprüft und aus unserer Sicht das Optimale herausgeholt.“

Mit nur drei Punkten Vorsprung auf Schlusslicht WSG Tirol gingen die Niederösterreicher in die Winterpause. Der Abstiegskampf wurde bei der Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz nur am Rande gestreift. So soll es bleiben. Schmidt: „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Alles andere ist ein Bonus.“ Vorerst bleibt das Fragezeichen, wie schnell die Neuen integrierbar sind. Die Vorbereitung, in der seine Mannschaft kein Spiel „nicht immer als besseres Team“ (Schmidt) - verlor, gefiel mit einer Ausnahme: „Teilweise waren über zehn Spieler krank. Das war bedenklich. Aber da sind wir jetzt gut rausgekommen.“