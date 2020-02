Coronavirus macht Firmen zu schaffen, Weltbank senkt Prognose

Aus ähnlichen Gründen muss die weltgrößte Mobilfunkmesse in Barcelona (24. bis 27.2.) auf einen ihrer größten Aussteller verzichten: Der südkoreanische Konzern LG Electronics sagte seine Teilnahme ab. Damit solle das „Risiko“ vermieden werden, Hunderte Mitarbeiter dem internationalen Reiseverkehr auszusetzen. ZTE aus China will hingegen in Barcelona dabei sein und dafür Sicherheitsvorkehrungen treffen. So sollen sich Führungskräfte mindestens zwei Wochen vor Beginn des MWC in Europa „selbst isolieren“.