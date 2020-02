Rainbows-Gruppe in Lienz: Kinder im Umgang mit Trennung unterstützen

Die gemeinnützige GmbH Rainbows bietet seit vielen Jahren Unterstützung. In altersgerechten Kleingruppen treffen Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren auf Gleichaltrige, die auch wissen, wie man sich nach einer Trennung fühlt. Im März startet auch in Lienz wieder eine Rainbows-Gruppe. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 0512/579930 oder per E-Mail an tirol@rainbows.at. (TT)