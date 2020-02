Budget-Überschuss: Steuern sprudeln, noch keine Entlastung

Von den hohen Einnahmen haben neben dem Bund auch die Länder und Gemeinden profitiert, deren Ertragsanteile an den Steuern um mehr als fünf Prozent gestiegen sind: Von den 90,9 Mrd. Euro an Steuereinnahmen flossen im Vorjahr 11 Mrd. Euro an die Gemeinden und weitere 16,5 Mrd. Euro an die Bundesländer. Der EU-Beitrag ist dagegen um rund 490 Mio. Euro auf 3,1 Mrd. Euro gesunken.