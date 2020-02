Innsbruck – Einen Monat lang ist das Innsbrucker O-Dorf jetzt ohne Postfiliale. Etwas, das vor einigen Jahren noch undenkbar schien. Der Umstand ist für die Menschen dort seither aber bittere Realität. Abgesehen davon, dass weiter unklar ist, wann und wer von Seiten der Stadt von der Schließung der Filiale wusste. Ein neuer Partner ist nicht in Sicht. „Wir arbeiten weiter an einer Lösung“, sagt Postsprecher Michael Homola. Fixe Unterschrift unter einen Vertrag gibt es aber noch keine. Das (vorläufige) Ende der Post im O-Dorf ist so etwas wie der Höhepunkt unter dem, was auch viele ländliche Regionen schon kennen. Infrastruktur, Gasthäuser, soziale Treffpunkte wandern ab. Doch in diesem Fall betrifft es auch den städtischen Bereich.