Ein Schwazer Triumvirat sorgt für Hochstimmung

Schwaz – Es hätte vor dem schweren Gang zum Angstgegner Fivers am Sonntag (20.20 Uhr, live ORF Sport Plus) für Handball Tirol wohl keine bessere Vorbereitung geben können als zwei Siege. Zuerst besiegten die Schwazer zum Start der spusu-Liga-Bonusrunde Ferlach, am Dienstagabend ließ die Bergemann-Truppe einen 31:27-Cup-Achtelfinal-Sieg gegen Bregenz folgen. „Zum Glück konnten wir einen engen Fight für uns entscheiden“, blickte Coach Frank Bergemann noch einmal zurück auf den Dienstagabend. Man darf also konstatieren: Es läuft in der Osthalle ...