Türkis-Grüne Pläne für Bildungsbereich: „Mehrheit befürwortet die Ziffernnoten“

Am Freitag starteten Tirols Schüler in die Energieferien. Für Volksschullehrer bedeutete das Ausstellen des Zeugnisses aber mehr Aufwand als früher: Sowohl Noten als auch alternative Formen der Beurteilung sollten erstellt werden.

Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier erklärt hierzu, dass heuer erstmals Ziffernzeugnisse mit alternativer Beurteilung in der Volksschule verpflichtend kombiniert werden. Bisher konnten sich die Eltern für oder gegen Noten entscheiden. Mit einer Ausnahme: In der 4. Klasse waren zwecks Übertritt in höhere Schulen Ziffernnoten verpflichtend. Diese Autonomie ist künftig nicht mehr gegeben.

Am 17. Jänner 2020 erfolgte laut Gappmaier der entsprechende Erlass des Ministeriums. „Die Fragen der Lehrer waren vor allem, ob sie die alternative Beurteilung an das Zeugnis anklammern dürfen“, so Gappmaier. Das sei bejaht worden. Diese „kleinen“ Unsicherheiten konnten rasch ausgeräumt werden. „Für die alternative Beurteilung haben die Lehrer ohnedies das ganze Jahr über Aufzeichnungen gemacht, sie ist eigentlich die Begründung einer Note“, erklärt der Bildungsdirektor. Vereinfacht gesagt: Jede alternative Beurteilung musste stets eine Entsprechung in einer Ziffernnote finden. Dass mancher Lehrer sich zu spät informiert fühlt, erklärt Gappmaier damit, dass das Schulsystem in kurzer Zeit vielen Umbrüchen ausgesetzt war. „Ich bin froh darüber, dass der Bildungsminister mit Faßmann gleich bleibt und die Reform fortgeführt wird“, sagt er. Zur Sinnhaftigkeit von Noten gebe es viele Meinungen. Als Bildungsdirektion sei man bestrebt, die politischen Vorgaben unbürokratisch umzusetzen. (pla)