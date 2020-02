Schlamperei und Hartnäckigkeit ermöglichten Waffen-Coup in Innsbruck

Dann kamen auch schon die Verdächtigen ins Spiel: Die beiden Männer (21 und 25 Jahre) und die Frau (20) aus dem Wipptal bzw. dem Raum Telfs sind schon tagsüber auf die Palette aufmerksam geworden. „In der Folge sind sie noch mehrfach vorbeigekommen, um zu schauen, ob die Fracht noch da ist“, so Tersch weiter. Was sich auf der Palette befand, wusste das Trio offenbar nicht. Das änderte sich in der folgenden Nacht, als die Einheimischen zum Waffengeschäft zurückkehrten und die Plastikplane aufschnitten. Dann verstauten sie die etwa 50.000 Schuss Munition, zwei Schrotflinten, eine Kleinkaliberpistole und weitere Verkaufsartikel in einem Auto und flüchteten.