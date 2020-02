Zusatzstrafe für Untreue-Drama und vorgetäuschten Raub

Letztes Jahr war eine dramatische Geschichte Prozessthema am Landesgericht. Der Jurist einer Tiroler Firma hatte erst über Jahre gut 80.000 Euro veruntreut und der Polizei im Sommer auch noch einen blutigen Raub in einem Wiltener Park vorgetäuscht. Für die Untreue wurde der reuige Akademiker bereits im November zu sieben Monaten bedingter Haft und 2700 Euro Geldstrafe verurteilt. Gestern ging es in die zweite Runde. Musste sich der Mann doch noch wegen des vorgetäuschten Raubes verantworten. Für falsche Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung ergingen so nicht rechtskräftig 4000 Euro Geldstrafe als Zusatzstrafe.