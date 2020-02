Zweite Staffel von „Bad Banks“ startet: Profit um jeden Preis

Innsbruck – In den Vereinigten Staaten hat sich in Sachen Serien ein erstaunlicher Tech-Sprech entwickelt. Wenn etwa die Fortsetzung eines erfolgreich lancierten Formats die hohen Erwartungen nicht erfüllt, sprechen Kenner gern vom „sophomore slump“, dem Einbruch im zweiten Jahr also. Einen solchen Einbruch, so viel sei verraten, gibt es auch in der zweiten Staffel der deutschen Serie „Bad Banks“. Aber das ist halb so wild, weil im Grunde unausweichlich. „Bad Banks“ kam vor gut zwei Jahren quasi aus dem Nichts – und wurde prompt in 30 Länder verkauft. Die letzte öffentlich-rechtlich finanzierte Serie, der Vergleichbares gelang, dürfte der dröge Detektiv „Derrick“ gewesen sein – „Babylon Berlin“, das andere Doppel-B der deutschen Serienlandschaft einmal ausgenommen. Aber bei dem mischte auch Pay-TV-Sender Sky mit.

Bei „Bad Banks“ jedenfalls war der Erfolg alles andere als ausgemacht. Eine Serie ohne echte Identifikationsfigur und mit viel Gefachsimpel über faule Finanzpakete und skrupellose Profitmaximierungsmodelle, dazu glattes Design-Dekor und jede Menge von allen Skrupeln befreite Karrieristen, die sich dumm und dämlich verdienen wollen.

Die gibt es auch in Staffel zwei (Arte zeigt sie ab heute Donnerstag, 20.15 Uhr, das ZDF zieht am Samstag, 21.45 Uhr, nach). Selbst die Großbank Deutsche Global Invest gibt es noch. Obwohl deren Geschäftspraktiken am Ende der ersten Staffel öffentlich wurden, Handschellen klickten – und Pflastersteine flogen. Ein Bankenrettungsprogramm später läuft der Laden wieder. Und vom Aufsichtsrat abwärts werden Rachepläne geschmiedet, nicht zuletzt an Jana Liekam (Paula Beer), Adam Pohl (Albrecht Schuch) und Tao Hoang (Mai Duong Kieu), die die Bank – nicht ganz uneigennützig – an den Rand des Bankrotts trieben.

📽 Video | Trailer zur zweiten Staffel von „Bad Banks“

