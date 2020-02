Tausche Haus gegen Wohnung, die Gemeinde hilft

Krumbach –Die kleine Gemeinde Krumbach im Vorderbregenzerwald hat 1050 Einwohner und viel Exotisches zu bieten: zum Beispiel einen Bürgermeister, der keinen günstigen Baugrund für Einfamilienhäuser zur Verfügung stellt und trotzdem gewählt wird. Die zweite Sensation der Gemeinde sind der Erhalt der alten Bregenzerwälderhäuser und wohl auch, dass es in der Gemeinde keinen Bauausschuss gibt.

1999 hat die Gemeinde ihr erstes Wohnhaus von einem gemeinnützigen Bauträger bauen lassen. Mit sozialem Wohnbau habe das wenig zu tun. Acht Parteien seien eingezogen, sechs davon kauften am Ende die Wohnungen, zwei sind noch immer in der Hand der Gemeinde. „Der Mietkauf wird von der Gemeinde propagiert“, sagt der Bürgermeister. 80 Wohnungen sind auf diesem Wege laut Schwärzler entstanden. Man biete einen Mix aus Eigentums- und Mietwohnungen und Mietkauf an. Alle hochwertig gebauten Wohnungen haben Bushaltestellen und Nahversorger vor der Haustür.