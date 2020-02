Faßmann macht neues Studienrecht zu „prioritärem Projekt“

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will eine Reform des Studienrechts zu einem „prioritären Projekt“ des Regierungsprogramms machen. Die vorgegebenen Kontrahenten wärmen sich schon in dieser Frage bereits auf: Die Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Sabine Seidler, wünschte sich in der „Presse“ eine Verschärfung, Studentenvertreter lehnen dies ab.