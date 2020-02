Mundruczos „Tosca“ in Wien abgesagt

Eigentlich hätte am 23. Februar im Akademietheater die Inszenierung von Kata Webers Stück „Tosca“ durch den bekannten ungarischen Regisseur Kornel Mundruczo Premiere feiern sollen. „Wegen künstlerischer Differenzen“ ist diese Inszenierung nun jedoch abgesagt, wie das Burgtheater am Mittwoch mitteilte.

Ursprünglich war die Premiere der „Tosca“ bereits für vergangenen November angekündigt gewesen, war jedoch mit der Begründung eines Filmprojekts des Cannes-Preisträgers Mundruczo auf Februar verschoben worden. Birgit Minichmayr hätte in der Spielfassung der Puccini-Oper die Tosca, Oliver Nägele den Bösewicht Scarpia spielen sollen. Beide kommen nun auch am 23. zum Einsatz - allerdings in einer anderen Premiere.