Palästinenser starb bei Zusammenstößen mit Israels Armee

Nach der Präsentation des Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump hat es laut Palästinensern bei Protesten im Westjordanland einen Toten gegeben. Ein 17-jähriger Palästinenser sei bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten in Hebron tödlich von einer Kugel getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.