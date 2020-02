Coronavirus - Sieben Rückkehrer erneut negativ getestet

Die sieben am Sonntag aus der chinesischen Provinz Hubei zurückgekehrten, bisher symptomfreien Österreicher sind erneut negativ auf den Coronavirus getestet worden, wie es am Mittwoch aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund hieß. Die sechs Erwachsenen und ein Kind befanden sich weiterhin in Wien in Quarantäne. Jene Salzburgerin, die zwischenzeitlich von der Isolierstation geflohen war, ist negativ.

Für die Rückkehrer war es nicht der letzte Coronavirus-Test - ob die aus China Heimgekehrten damit infiziert sind, wird auch noch in den nächsten zehn Tagen immer wieder überprüft, da die Inkubationszeit bis zu zwei Wochen beträgt. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte am Montag betont, dass die Rückkehrer täglich vom Gesundheitsamt kontaktiert würden. „Es werden in diesen zwei Wochen noch mehrere Abstriche und Untersuchungen nach einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus vorgenommen“, so Hacker. Falls die Testergebnisse negativ sind, dürfen die sieben Österreicher am 15. Februar nach Hause, hieß es am Mittwoch.

Auch die weiteren drei Wiener Verdachtsfälle - zwei chinesische und ein österreichischer Staatsbürger - haben sich am Mittwochnachmittag nicht bestätigt. In Wien gibt es somit derzeit keine Verdachtsfälle.

In Kärnten gibt es derzeit zwei Verdachtsfälle, auf deren Ergebnisse nun gewartet wird. Im Bezirk Kitzbühel in Tirol sind am Mittwoch vier neue Corona-Verdachtsfälle bekannt geworden. Es handelt sich dabei um eine Tiroler Familie, die aus Shanghai zurückgekehrt ist. Auch die Ergebnisse in Tirol waren noch ausständig.

In Salzburg war eine 31-Jährige am Dienstag wegen Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion in das Uniklinikum Salzburg gebracht worden, sie verließ aber in der Nacht auf Mittwoch die Isolierstation ohne Absprache mit dem Krankenhauspersonal. Am Mittwochvormittag wurde sie schließlich, nachdem sie polizeilich gesucht worden war, in ihrem Zuhause aufgefunden und erhielt mittlerweile ihr negatives Testergebnis.

Die Frau aus dem Flachgau war eigenen Angaben zufolge am 7. Jänner von Taiwan nach Neuseeland gereist. Am 26. Jänner trat sie die Rückreise aus Neuseeland an. Auf dem Rückflug machten sich Atemwegsbeschwerden bemerkbar. Nachdem sie mit dem Zug von Wien zurück nach Salzburg gefahren war, rief sie die bundesweite Hotline der telefonischen Gesundheitsberatung „Wenn‘s weh tut! 1450“ an und schilderte ihre Symptome, darunter Husten. Daraufhin wurde ein für Infektionsfälle speziell ausgestatteter Rettungswagen zu der Frau geschickt.

Das Rote Kreuz brachte sie ins Uniklinikum Salzburg. Zur Abklärung des Verdachtsfalles wurde eine Probe, ein Rachenabstrich, in ein Labor nach Wien geschickt. Eine Influenza-Infektion konnte ausgeschlossen werden, die Probe war negativ. Die Frau sei gestern freiwillig ins Krankenhaus gekommen und habe sich kooperativ gezeigt, sagte der Sprecher des Uniklinikums Salzburg, Wolfgang Fürweger, zur APA.

Die Patientin verließ dann in der Nacht auf Mittwoch die Isolierstation unangekündigt, wie der Leiter der Inneren Medizin III, Primar Richard Greil, bei einem Mediengespräch am Mittwochnachmittag in der Klinik erklärte. Bei einer Kontrolle um 23.00 Uhr war die Patientin noch anwesend, doch als ein Pfleger bei der nächsten Kontrolle um 3.00 Uhr das Zimmer betrat, war das Bett leer. Der diensthabende Arzt setzte den Primar davon in Kenntnis. Anschließend wurden die zuständigen Gesundheitsbehörden und die Polizei verständigt. Noch in der Nacht hielt die Polizei, ausgestattet mit Schutzkleidung und Atemschutzmaske, an der Heimatadresse der Vermissten Nachschau, doch die Frau war offenbar nicht zu Hause.

Nach der „Flüchtigen“ wurde weiter gesucht. Am Vormittag war sie dann jedenfalls zu Hause: Sie wurde um 10.30 Uhr in ihrer Wohnung von Polizei und Rettung angetroffen. Die Frau habe sich freiwillig in die Klinik zurückbringen lassen, sagte der Primar. Sie habe zwar am späten Abend und in der Nacht noch drei Mails an Adressen der Salzburger Landeskliniken geschickt, zum Beispiel an die Anstaltsapotheke, und darin erklärt, dass sie um 1.45 Uhr zu Hause sein werde, doch die Adressaten hätten die Mails in der Nacht nicht gelesen und auch mit der Betreuung der Patientin nichts zu tun gehabt. „Die Mails sind im Laufe des Vormittags bei uns eingegangen“, erklärte Greil. Warum die Frau das Krankenhaus verlassen hat, wurde aus Datenschutzgründen nicht bekanntgegeben. Greil verwies auf seine ärztliche Verschwiegenheitspflicht.