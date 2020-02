Grazerin starb nach Messerangriff an Verletzungen im Spital

Jene 33-jährige Frau aus Graz, die am Dienstag zu Mittag in St. Peter von einem 27-Jährigen attackiert und mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden ist, ist am Mittwochnachmittag im LKH Graz gestorben. Sie war auf offener Straße von einem offenbar psychisch kranken Mann (27) angegriffen worden. Der Mann wurde festgenommen, er hat die Tat gestanden, sein Opfer kannte er nicht.