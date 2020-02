Syrische Armee schießt mehrere israelische Raketen ab

Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens drei Stellungen der syrischen Regierungstruppen sowie iranischer Milizen in den Außenbezirken attackiert. An einer dieser Stellungen sei ein Brand ausgebrochen. Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in Großbritannien und stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen. Die israelischen Streitkräfte kommentieren derartige Berichte aus dem Ausland grundsätzlich nicht.