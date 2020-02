Festung Hohensalzburg im Jahr 2019 erneut mit Besucherrekord

In der Diskussion um „Overtourism“ in der Landeshauptstadt will Brunner verstärkt auf Besucherlenkung setzen. Um die Tagesrandzeiten besser auszunutzen, öffnet das Salzburger Wahrzeichen von Mai bis September am Morgen um eine halbe Stunde früher und schließt am Abend um eine Stunde später. Ein spezielles, günstigeres Ticket um 11,00 Euro richtet sich dabei an Gäste, die in erster Linie wegen der Aussicht kommen und die besondere Stimmung in der Früh und vor Sonnenuntergang genießen wollen. Im Preis enthalten sind die Berg- und Talfahrt mit der Festungsbahn, der Zugang zu Höfen, Basteien und Terrassen und der Eintritt in den Turm, nicht aber in die Burgmuseen.