Selbst gebaute Häuser: Abgründig surreale Idyllen

Innsbruck –Die Kunst von Christoph Raitmayr ist etwas ganz Besonderes. Haben die Objekte, die der 43-Jährige in akribischer Finesse eigenhändig in wochenlangem Tun aus dünnen weißen und schwarzen Kartonen und MDF-Platten baut, doch unmittelbar mit ihm zu tun. Seine Welt, die real und trotzdem irgendwie anders daherkommt – kann es doch durchaus sein, dass in den von Raitmayr im Miniformat gebauten Häusern die Fenster so tun, als wären sie Türen und umgekehrt. Bisweilen ist Raitmayrs Welt auch aus der Ebene gekippt, das Gebaute vom Absturz bedroht, während in einem seiner Objekte wiederum zwei schmale Häuser in einen verhältnismäßig überdimensionalen Toaster ein- bzw. auftauchen.