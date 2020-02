Rufe nach Neuwahl in Thüringen mehren sich

„Die Arbeit beginnt jetzt“, sagte er am Donnerstag ungeachtet der Rufe nach seinem Rücktritt und Neuwahlen auch aus seiner eigenen Partei. Es gehe darum, „die Spaltung dieser Gesellschaft zu überwinden“, sagte Kemmerich. Er hoffe, dass „die demokratischen Parteien, die demokratischen Abgeordneten“ aufeinander zugehen und die aufgepeitschte Lage beruhigen. „Denn Neuwahlen in dieser Situation würden nur zu einer Stärkung der Ränder weiter führen. Das können Demokraten nicht wollen“, sagte Kemmerich.

Sie nannte die Wahl einen „einzigartigen Vorgang“. Merkel betonte: „Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat.“ Es müsse jetzt alles getan werden, damit deutlich werde, dass dies in keiner Weise mit dem in Übereinstimmung gebracht werden könne, was die konservative CDU denke und tue. „Daran wird in den nächsten Tagen zu arbeiten sein“, sagte Merkel.