NÖ GR-Wahlen: Listenchef hält ÖVP-Vorwürfe aufrecht

Jürgen Wahl, Chef einer Liste, die bei der Kommunalwahl am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat in Amstetten verpasst hat, hält Vorwürfe gegen die Stadt-ÖVP in der Causa um angebliche Bezahlung durch die Partei aufrecht. Seitens der Volkspartei sei man anscheinend bereit, alles zu unternehmen, um einen Kritiker „mundtot“ zu machen, betonte er am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme.